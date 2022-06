Le casette in legno per il giardino: un mondo da scoprire

Le casette in legno per il giardino possono costituire anche la soluzione ideale per realizzare un garage aggiuntivo, come vediamo in questo esempio proposto da DEKALUX: un capiente garage doppio, dotato anche di finestra e portoncino laterale, che potrebbe all'occorrenza essere ovviamente utilizzato anche come pratico locale ripostiglio o per gli hobby.

Ed eccoci giunti al termine del nostro libro delle idee dedicato alle casette in legno per il giardino. Per trovare altri spunti utili sugli spazi in cui riporre gli attrezzi per il giardinaggio, ma non solo, potremmo leggere anche “Armadio da esterni: spazio alla fantasia”.