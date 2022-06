Un giardino in un sogno

Troppo presto per il mare, troppo inutile il restare a casa, per fortuna. In queste giornate dal clima caldo, ma che alle volte riservano qualche sorpresa meno piacevole, noi di Homify scegliamo il giardino per trascorrere le ore più piacevoli della mattina che ha l'oro in bocca, e del pomeriggio che ci regala tramonti spettacolari senza alcun biglietto da pagare. Tra i nostri numerosi esperti di paesaggi, quest'oggi abbiamo scelto Garden design che costruisce sogni invece che giardini, atmosfere da vivere invece che semplici aiuole.

Il primo giardino che vi presenteremo è stato vincitore del primo premio “La Foglia d’Oro del Lago di Como”, per armonia, scelta botanica e fattibilità come giardino reale. Questo può non significare nulla soltanto se non si ha la possibilità di vedere l'opera finita oppure, magari, di viverla.