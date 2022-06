Prima & Dopo: la ristrutturazione di una casa inglese

Ci sono molti stili d'arredamento che oggi è bene dimenticare: gli anni Settanta fanno sicuramente parte di questa lista. Per qualche strana ragione, l’abbinamento di colori più usato era il giallo e il marrone, inoltre si utilizzava il legno per rivestire parti della stanza dove non era necessario. Non possiamo dimenticare quelle carte da parati che sembravano quasi una moquette sulle pareti. Per fortuna quei giorni sono ormai lontani. La cucina in questione presenta un miscuglio di trame diverse per i rivestimenti e i mobili. Buio e quasi claustrofobico, vediamo come si è cercato di rendere più contemporaneo questo spazio.