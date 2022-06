12 Idee Imperdibili per Porte Scorrevoli Esterno Muro

Le porte scorrevoli esterno muro che vediamo non usano un binario visibile per attivare lo scorrimento. Attraverso un meccanismo a scomparsa, infatti, lo scorrimento avviene senza l'utilizzo di binari sul pavimento o visibili sulla parete. In questo modo l'impatto della presenza delle porte è ulteriormente ridotto, non solo per gli spazi necessari all'apertura e alla chiusura, già minimi, ma anche per quanto riguarda l'impatto rispetto alle pareti, del tutto eliminato. In questo modo, le porte a scorrimento diventano un complemento per lo stesso arredamento della casa, di cui diventano parte integrante e di grande impatto estetico, senza alcuna possibile interferenza proveniente dalle parti meccaniche. Notevolmente sviluppate in altezza e grazie alla verniciatura in nero, le scorrevoli esterno muro che vediamo si muovono come ali sulla parete, creando un interessante contrasto cromatico rispetto alle pareti di tonalità leggera e luminosa. Una soluzione intelligente ed elegante, capace di arredare e donare personalità all'intero ambiente.