Top 5 della settimana: ristrutturare e arredare

È arrivata finalmente domenica! La top 5 di questa settimana si è contraddistinta per i molti validi consigli su come ristrutturare e arredare casa. Attraverso i progetti dei nostri architetti, abbiamo cercato di ispirarvi per motivarvi ad iniziare quei lavori di casa che da tanto tempo state rinviando, un po' per il poco tempo a disposizione, un po' per una questione economica. La ristrutturazione di casa è un lavoro complesso che rende spesso l'abitazione invivibile per settimane e, se non si hanno amici o parenti in zona, diventa tutto molto difficile. Se invece state pensando di sostituire la cucina ad esempio, gli sforzi fatti verranno ampiamente ricompensati dopo appena un weekend di caos casalingo . Se volete godervi la vostra nuova casa in primavera, marzo è il mese ideale per iniziare i lavori!