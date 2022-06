Hanno Ampliato la Loro Casa Rendendola Bellissima

Come ampliare la propria casa? Prima di tutto bisogna informarsi sul Piano casa. In breve, per rilanciare un importante settore della nostra economia, l'edilizia, il Governo italiano ha creato il cosiddetto Piano casa che dà la possibilità di effettuare interventi di ampliamento e di ristrutturazione della propria abitazione. I piani previsti dalla maggior parte delle leggi regionali prevedono la possibilità di un ampliamento del 20% per edifici residenziali uni-bifamiliari e dalla volumetria non superiore ai 1000 mc totali, mentre l'intervento in sé non deve andare oltre i 200 mc.

Ogni progetto va condotto con l'obiettivo di un miglioramento della qualità architettonica e dell'efficienza energetica dell'edificio. Venendo all'aspetto più pratico rispetto a come ampliare casa, abbiamo deciso di presentarvi questo interessante progetto condotto dallo studio ABC+ME a Marene, in provincia di Cuneo.