Miura : un negozio d'abbigliamento

Il progetto di cui vogliamo parlarvi oggi è opera di LB Design e Allestimenti studio di Livorno che nasce dall' iniziativa del progettista Luca Bucciantini e che offre un design nuovo e giovanile.

Il progetto in questione tratta della ristrutturazione di un negozio di abbigliamento. Intenzione primaria del lavoro era quella di cambiare l’aspetto del negozio ormai non in linea con i tempi. Il risultato è stato quindi quello di dare all'ambiente un' immagine moderna, ordinata e dai tratti minimali. Si è cercato di creare una comunicazione fra le vetrine e il resto del negozio dando la possibilità di vedere luogo e merce anche dall'esterno.

I colori che sono stati utilizzati per la ristrutturazione sono gli stessi che il marchio proponeva per la stagione in corso: bianco e rosso.. Per quello che riguarda i materiali, i principali sono cartongesso, legno, vetro, acciaio e kerlite per il rivestimento esterno delle vetrine.