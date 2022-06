Idee per il bagno: via la vasca per un box doccia moderno

Un box doccia integrato nelle pareti è sicuramente la soluzione più solida data la sua struttura in muratura e più comoda in termini di comfort per un bagno. In questo modo si possono istallare soffioni doccia particolari, senza doversi preoccupare di ritrovare l'acqua dappertutto. Efficaci e belle da vedere, le porte in cristallo come quella in foto sono la scelta migliore.

Per contro, una cabina per la doccia di questo tipo richiede un lavoro più lungo e più complesso e quindi più costoso. Il bagno che vediamo è stato ideato dall'Arch.Silvia Zaccaro per un appartamento a Bari e sfrutta l'eleganza delle tonalità di grigio per i rivestimenti.