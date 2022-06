homify 360°: una piccola casa sul fiume

Il progetto particolare che vi stiamo per descrivere si trova a Yokosuka in Giappone. In paesi come il Giappone, dove gli spazi sono ristretti, si è costretti a pensare fuori dagli schemi per sfruttare al meglio quello che si ha. La dimensione media di una casa in Giappone è di circa 95 mq, un dato che in realtà supera anche l’Italia con soli 81 mq in media per casa. Il terreno di forma triangolare dove è stata costruita questa casa si trova in un vicolo cieco vicino al fiume, una posizione molto scomoda per qualsiasi tipo di edificio. Nonostante ciò, i progettisti sono riusciti a creare un villino indipendente che a dispetto dei suoi 52 mq, sembra molto più grande. Il progetto è stato ideato da Mizuishi Architect Atelier. Guardiamolo insieme!