Cucina piccola o grande: come arredarla?

Ciò che a noi di homify sta più a cuore è riuscire ad interessare più persone possibili con i nostri articoli. Vogliamo farvi sognare è vero, ma ciò che ci preme maggiormente è ispirare chiunque, qualunque sia la vostra disponibilità. Ecco perché oggi vogliamo darvi qualche piccolo esempio di arredo per la cucina, grande o piccola che sia. Abbiamo scelto sei immagini prese da sei differenti progetti per mostrarvi due tipologie di cucine: quelle abitabili e che quindi, per definirsi tali, dispongono di una superficie non inferiore ai 9 mq all'interno delle quali possono mangiare almeno quattro persone e quelle piccole che chiaramente non prevedono uno spazio per il tavolo. Non sempre casa grande significa cucina grande , esistono persone che preferiscono consumare i propri pasti in sala da pranzo, mangiando in un ambiente lontano dagli odori di cibo cotto; al contrario casa piccola può significare cucina grande . Vediamo!