Porte soffietto in legno VS Porte scorrevoli in legno

Sempre più spesso ci si ritrova a fare i conti con l'assenza di spazi nei propri appartamenti. Soprattutto nelle grandi città, le metrature si riducono drasticamente e tutte le soluzioni salva spazio diventano utili alleate per guadagnare centimetri preziosi! In questo libro delle idee parleremo di porte, in particolare di porte scorrevoli in legno e porte soffietto in legno, due ottime alternative per piccoli appartamenti, che necessitano di soluzioni non ingombranti ma che non rinunciano al fascino di un materiale naturale e senza tempo. Ma analizziamo meglio quali sono i vantaggi e gli svantaggi di entrambe!

Le porte scorrevoli si dividono in:

porte scorrevoli a scorrimento esterno, che scorrono parallelamente alla parete;

porte scorrevoli a scomparsa o porte a scrigno , che rientrano nel muro.

Le porte scorrevoli a scorrimento esterno sono più semplici da posizionare, in quanto necessitano semplicemente di un binario su cui muoversi, ma bisogna tener presente che la parete su cui deve scorrere l'anta deve essere lasciata libera, per consentire il normale funzionamento della porta.

Le porte a scomparsa, invece, non occupano alcuna parete, in quanto scompaiono all'interno del muro, ma per essere istallate necessitano di maggior lavoro.

Una soluzione a metà strada tra porta scorrevole a scorrimento esterno e porta a scomparsa in legno è la porta soffietto in legno. La porta soffietto in legno, non occupa nessuna parete e non necessita di particolari lavori per essere posizionata. Le porte soffietto in legno sono formate da diversi pannelli di legno dotati di cerniere che li tengono uniti, in modo che quando la porta viene aperta i pannelli si impacchettano su un lato, mentre quando la porta viene chiusa i pannelli si stendo, formando una superficie planare. Di seguito vi mostreremo alcuni esempi di porte scorrevoli in legno e alcuni esempi di porte soffietto in legno. Buona ispirazione!