6 idee per le fontane moderne da giardino

Un progetto importante si riconosce dai dettagli non lasciati al caso. Questa regola vale soprattutto per il giardino. Il nostro spazio verde, grande o piccolo che sia, è qualcosa che va ben oltre il solo prato curato e i fiori ordinati nell'aiola: per vivere davvero il giardino avremo bisogno di accessori importanti che in qualche modo saranno collegati con il nostro sogno di giardino perfetto. Ognuno avrà le sue idee e i suoi desideri, ma siamo sicuri che per un giardino moderno difficilmente potremmo rinunciare a un tavolo in legno per i pranzi e le cene in esterno, un barbecue, un'opportuna illuminazione per creare la giusta atmosfera anche di notte e, infine, perché non aggiungere dell'acqua?

L'acqua è un elemento fondamentale per la vita del giardino e non solo per dissetare piante e fiori. Avere una fontana moderna in giardino, ad esempio, può creare un angolo interessante, fascinoso e contemplativo o, perché no, anche divertente con i suoi giochi d'acqua. Quest'oggi abbiamo selezionato degli oggetti sicuramente moderni, in grado di portare vita e freschezza nel vostro nuovo giardino.