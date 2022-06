Prima & Dopo: la ristrutturazione di un appartamento portoghese

Atelier da Calçada è il nome dello studio di architettura composto da un team specializzato sia in progetti di architettura, che in rinnovo di interni. Qualunque sia la dimensione dell'appartamento, lo studio è capace di sviluppare un progetto concentrato su idee funzionali ed innovative, oltre ad essere in grado di sfruttare al meglio tutti gli spazi.

L'appartamento protagonista di oggi, si trova all'interno di un palazzo anni '50 che da quando venne costruito non ha subito mutazioni di alcun genere. Gli spazi erano quindi ancora quelli di una volta e necessitavano di un rimodernamento in modo da accogliere la famiglia nuova proprietaria della casa. Come vedrete dalle foto infatti, la casa non si trovava in condizioni di totale abbandono, ma semplicemente era stata abitata sempre dalla stessa persona che non aveva alcun interesse a dare alla propria dimora un volto più affine alle esigenze della vita contemporanea. Dopo il cambio di residenza dell'anziano inquilino, si è però dovuta effettuare una ristrutturazione in modo da rendere più vivibile lo spazio. I pavimenti in legno, precedentemente nascosti da polverosi tappeti, sono stati recuperati, mentre infissi, rivestimenti e finiture sono stati completamente cambiati utilizzandone di più moderni. Data questa breve introduzione, siamo pronti a mostrarvi l'intervento, pronti?