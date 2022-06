Applique in ferro battuto, tra antico e moderno

Artigianato e arte trovano una sintesi nell'applique in ferro battuto che vediamo rappresentato in questa immagine. La struttura in ferro battuto incornicia le superfici di vetro piombato. Attraverso i sottili filamenti in ferro viene delineato un disegno floreale, in cui si inseriscono i colori. Il rosso e il verde, infatti, conferiscono nuove dimensioni cromatiche all'insieme dominato dalle delicate tonalità pastello del giallo, sfumato e tenue, che costituisce la base che caratterizza l'insieme. Il ferro battuto lavorato con leggerezza permette di disegnare e delineare volumi dalla delicata consistenza materica. L'applique in ferro battuto diventa in questo modo un complemento d'arredo vero e proprio, che oltre all'illuminazione è capace di portare sulla parete un tocco di eleganza classica dal sapore decisamente retrò.