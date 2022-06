Letto matrimoniale a scomparsa: la soluzione per ogni spazio!

Sfruttare al meglio uno spazio limitato, creando una nuova dinamica capace di coniugare ambienti e funzioni diverse attraverso strutture capaci di trasformarsi a seconda delle esigenze. Questo è avvenuto nella ristrutturazione della casa che vediamo nell'immagine. In questo contesto, il letto matrimoniale a scomparsa è stata una delle soluzioni adottate per permettere allo spazio di trasformarsi con semplicità da camera da letto a sala da pranzo. Il letto matrimoniale si inserisce con semplicità nel piano rialzato creato appositamente, scomparendo nella struttura in larice bianco che sfrutta gli alti soffitti per integrare un guardaroba di grandi dimensioni che agisce anche da parete di separazione tra la zona living e quella che diventa, una volta estratto il letto, la zona notte della casa. Un design intelligente, che sfrutta in maniera elegante e funzionale spazio e materiali, per creare una casa capace di trasformarsi quando serve.

Una maniera per economizzare i volumi di spazio a disposizione sfruttando i cromatismi per creare relazioni gradevoli. Un design per interni funzionale e pratico, semplice quanto intelligente.