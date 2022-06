10 modi diversi di usare le scatole trasparenti!

E se la scatola trasparente diventasse un comodo ed elegante contenitore porta-oggetti per il bagno? Oppure un porta-penne per la vostra scrivania? Come detto, tutto è possibile grazie al design e quindi la struttura trasparente classica della scatola si fa in questo caso, riveduta e riadattata in modo originale e creativo, un contenitore per il bagno. Ivasi medium è una serie di oggetti costituiti da gel poliuretanico, pensati in particolare per il bagno, ma non solo. La caratteristica principale di questi oggetti è la morbidezza. In questo modo, anche in caso di caduta, non si rompono né danneggiano le superfici con cui vengono a contatto. Un modo intelligente e originale per rileggere la struttura della scatola trasparente, attraverso l'uso di un materiale innovativo e di un design funzionale, moderno e colorato. Un'idea perfetta per il bagno, ma adatta a tutti gli ambienti della casa dove serva un contenitore trasparente e indistruttibile.