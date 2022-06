Calore per tutta la casa: la stufa ventilata a legna

In questo Libro delle Idee ci occuperemo della stufa ventilata a legna. La caratteristica di questo tipo di stufe è che propagano la maggior parte del calore che generano sfruttando il principio della convenzione. E cioè riscaldano l'ambiente essenzialmente grazie ai cosiddetti moti convettivi dei flussi d'aria che, riscaldandosi a contatto con il calore generato dalla legna che arde nella camera di combustione, si diffondono nell'ambiente da riscaldare circostante sia in maniera naturale che mossi attraverso delle apposite ventole. La massa della stufa ventilata a legna possono avere una massa rilevante e per questa ragione,parte del calore prodotto viene anche accumulato e poi trasmesso per irraggiamento, cioè per diffusione diretta nell'ambiente. Tra i vantaggi dovuti all'uso della stufa ventilata a legna vi è, grazie proprio alla diffusione uniforme del calore in tutto l'ambiente circostante, una sensibile riduzione dei problemi di umidità e quindi di eventuali muffe sulle pareti degli ambienti scelti, che possono variare a seconda delle esigenze, passando dalla sala da pranzo al soggiorno, dalla camera da letto allo studio.

E allora non ci resta che vedere insieme gli esempi di stufe ventilate a legna scelte per voi da homify.