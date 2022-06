Il design danese per una casa prefabbricata: Vipp Shelter

Le scuole di design in Danimarca godono ormai di fama mondiale. I designer danesi sono in grado di creare oggetti semplici, funzionali ed esteticamente attraenti. Che sia una sedia, una lampada o anche un cestino dei rifiuti, non ha importanza, l'approccio con il progetto è sempre lo stesso. Vipp è una società danese che si occupa da oltre 70 anni dell'ideazione di prodotti che notoriamente uniscono l'aspetto funzionale a un'estetica ricercata. La società è diventata famosa per aver progettato un oggetto che si trova nella maggior parte delle abitazioni: un cestino per l'immondizia a pedale. Stiamo parlando di Trash Bin Vipp che è infatti un oggetto che fa parte della storia del design moderno.

La società danese Vipp, conosciuta anche per aver disegnato una serie di articoli per la casa, ha realizzato recentemente un progetto che esula dagli oggetti a cui ci ha abituati. Un team di designer e ingegneri ha creato una costruzione prefabbricata che è diventata un esempio di progettazione a 360°. Shelter Vipp è un modulo abitabile ispirato ai container industriali: 55 mq con tutto ciò che serve per i suoi ospiti. Il concept è legato alla natura, il team ha infatti pensato a questa costruzione come ad un piccolo rifugio lontano dal caotico centro cittadino, uno spazio studiato in ogni dettaglio che unisce il design contemporaneo ad una nuova proposta di stile di vita.