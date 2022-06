Pavimenti in cemento: i rivestimenti a misura dei tuoi sogni

Se cerchiamo un'idea per rivestire le superfici esterne della nostra casa, come cortili, terrazzi o porticati, potremmo prendere in seria considerazione i pavimenti in cemento e sasso lavato, come vediamo in questo esempio. Le lastre in cemento e ghiaietto costituiscono infatti una soluzione non solo di grande pregio estetico, ma anche pratica ed economica. Ma soprattutto, questi pavimenti sono caratterizzati da altissimi livelli di resistenza, grazie alle loro caratteristiche tecniche che li rendono inattaccabili da agenti atmosferici e chimici. Da non trascurare infine la duttilità e la facilità di installazione: i pavimenti in cemento e sasso lavato possono infatti essere posati sia su un fondo ex novo che su fondi preesistenti.