homify 360°: la ristrutturazione di un casolare in Val d'Orcia

Come ogni villa di lusso che si rispetti, anche questa dispone di un'incantevole piscina a sfioro realizzata esattamente al lato opposto dell'ingresso. Come per la terrazza, anche la piscina vuole stabilire un contatto con il paesaggio, inserendosi in esso senza creare alcun disturbo: la sua struttura è stata inserita nel suolo seguendo il naturale declivio del terreno. Tutti i materiali utilizzati nella costruzione di questo spazio sono tipici della zona o comunque cercano di non interferire cromaticamente con essa.