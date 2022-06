homify 360°: un attico tra arredamento classico ed eclettico

Non possiamo non soffermarci per un po’ sulla terrazza che si estende per 110 mq. Tramite una scala interna si arriva in questo spazio che regala una vista unica di alcune delle più belle cupole del centro di Roma. I tetti che contraddistinguono la capitale si alternano tra monumenti e chiese che insieme custodiscono tesori dal valore inestimabile. Sulla terrazza sono state create delle aree relax con divani e panchine per poter sfruttare a pieno questo posto unico.

Termina così il nostro viaggio nel cuore di Roma.

