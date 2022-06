Oggi abbiamo deciso di dedicarci ad uno degli ambienti più importanti per chi si divide tra casa e lavoro tutta la settimana, senza poter trovare mai un attimo per sé, ad esclusione della sera. Il soggiorno diventa uno spazio vitale per chi ama concedersi un po’ di relax davanti al proprio programma preferito o mentre si gode l'ultimo film recentemente premiato agli Oscar.

Come arredare un soggiorno moderno? Quali arredi? Quali colori? Molto spesso, le proposte che si trovano in giro eccedono con gli arredi e le decorazioni, creando così dei spazi che diventano pieni di oggetti inutili e poco funzionali. Il soggiorno moderno che immaginiamo noi di homify è invece un ambiente semplice, senza troppe distrazioni, che si esaurisce nella combinazione parete attrezzata/divano. Sembra riduttivo? Quest'oggi vi presentiamo 6 esempi di soggiorni arredati in stile moderno con estrema semplicità, regalando agli appartamenti ai quali appartengono spazi ideali per liberare la mente da ogni pensiero.