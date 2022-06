Piacere, il mio nome è Susanna

Per la rassegna giornaliera: case da sogno , oggi abbiamo scelto per voi Villa Susanna, lussuosa dimora nel cuore dei Caraibi, sull'isola di Santa Lucia nelle Piccole Antille.

Autore di questo spettacolare lavoro è Nomade Architettura e Interior Design, studio milanese dal 2010 e che fa parte di un network internazionale di studi di architettura unitisi per collaborare al di fuori dei confini del proprio Paese.

Come vedrete dalle immagini, la villa è veramente grande: stanze padronali, bagni, camerette, una meravigliosa piscina e una posizione da sogno, sono ciò che caratterizzano quest'abitazione di lusso. Le foto però sono tantissime, non potendole scegliere tutte, abbiamo dovuto selezionarne solo alcune. Per vedere il progetto completo cliccate qui.