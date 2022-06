10 idee per arredare il bagno con i mobili in arte povera

Un ambiente caldo e accogliente in cui si stabilisce subito un legame confidenziale tra i complementi di arredo, i materiali utilizzati per realizzarli, e l'occhio che guarda tanta bellezza. Protagonista assoluto di questa sala da bagno è il legno. Imperfetto, irregolare, vissuto. Ma terribilmente affascinante. Ricco di carattere e personalità.

L'ingresso in questa meravigliosa sala da bagno avviene mediante una porta in legno massiccio, dal colore caldo e ricco di venature e di intagli particolari. Persino il pomello in ottone, all'altezza della maniglia, si contraddistingue per la forma insolita e la fattura di grande pregio. E una volta entrati nella stanza da bagno è subito magia. Le pavimentazioni realizzate con listoni di legno di colore naturale sono la base perfetta per il grande mobile dal piano in pietra grezza, per i sanitari e per gli altri complementi di arredo in legno.

Un'idea davvero deliziosa ci pare quella di utilizzare una vecchia scala in legno – che ha evidentemente subito un processo di restauro e un trattamento del materiale – come sostegno per gli asciugamani. Il calorifero sottile a parete non sottrae spazio sviluppandosi in verticale e dunque non disturba la conformazione della stanza e non risulta invasivo per l'occhio che guarda. L'illuminazione a lampadina gialla, infine, contribuisce a scaldare ulteriormente l'ambiente già di per sé davvero accogliente.