Non chiamatelo solo bar

Disegnare, progettare e poi costruire un bar per molti architetti potrebbe essere qualcosa estremamente legato alla nostro passato, una tradizione radicata nei decenni in cui questi luoghi erano appuntamenti fissi deputati alla socialità e al tempo libero. Altri progettisti potrebbero sì rispettare la tradizione, ma con un occhio più rivolto verso i tempi moderni, in cui tutto sta cambiando o è in continua trasformazione.

Come esempio del contemporaneo che avanza, abbiamo le linee tese ed gli angoli retti che si lasciano sedurre dall'armonia dello spazio occupato dalla curve, e si convertono. Ecco cosa c'è alla base del progetto di Crazy Horse, un locale che rivive dello splendore di un design unico e morbido. Gino Spera opera come architetto ed interior designer in Italia, Spagna e Svizzera, sia nel settore commerciale, sia per quello privato. Nessun arredo è scontato, nessuna linea e lasciata al caso.