Progettare la casa dei sogni: 4 donne per 4 interior design diversi

Noi di homify siamo sempre alla ricerca di nuove idee per progettare la casa dei sogni, quindi questo articolo non sarebbe davvero niente di nuovo se non fosse per la speciale data a cui abbiamo voluto dedicarlo. L'8 Marzo come ben saprete, ricorre la giornata Internazionale della donna. Al di la' delle mimose, dei cioccolatini e di tutti gli arcinoti stereotipi sul femminismo, vogliamo ricordare questo giorno per quella che è la sua origine: l'inizio di una nuova consapevolezza politica, sociale, culturale e sessuale, che più che riguardare soltanto le donne, si estende a chiunque nel corso della nostra storia, sia stato considerato come il sesso debole .

Un dominio psicologico e sociale che ci ha consegnato una storia diversa da quella avremmo potuto conoscere, dandoci una prospettiva tutta scritta al maschile, anche per quanto riguarda il nostro stesso linguaggio, il lavoro e il contributo nelle arti. Nonostante questo, anche se siamo ben lontani purtroppo dal poter dire che il processo di emancipazione sia giunto al termine, possiamo comunque dire che i mondi professionali visti precedentemente come un tabù per le donne, accolgono con successo il loro contributo come appunto l'architettura e l'interior design.

Ecco perché il nostro articolo di oggi su come progettare la casa ideale , vede come protagoniste 4 esperte donne, provenienti da altrettanti paesi differenti.