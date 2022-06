Intervista a Luca Girardini

Sig. Luca Girardini, come si diventa fotografi d’architettura? Qual è il motivo che l’ha spinta ad intraprendere questa professione?

’Io sono laureato in architettura, e come architetto ho lavorato per 4 anni prima di iniziare la professione del fotografo. Al giorno d’oggi la fotografia non è più solo il saper fare o il creare delle belle immagini. Si suppone che chiunque possa farlo, aiutato dalla fotografia digitale. Ormai l’unico modo che vedo per poter fare fotografia è quello di conoscere a fondo l’oggetto che si desidera fotografare. Considerando la mia formazione ed esperienza da architetto il fotografare architetture è semplicemente un modo di partecipare all’architettura in un modo diverso, più consono alle mie capacità’.

Quali sono le qualità che deve avere l’occhio del fotografo d’architettura?

’Probabilmente non esistono delle qualità specifiche, non si tratta di un tipo di fotografia istintivo, ma bensì ragionato. A parer mio un buon fotografo di architettura deve studiare in anticipo l’edificio, vederlo e capire come interagisce. Deve passarci tante ore in modo da osservarlo cambiare con la luce del sole. Forse la qualità può quindi essere l’applicazione e la pazienza’.