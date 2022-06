Case in stile Bauhaus

Nata originariamente come scuola privata prima della seconda guerra mondiale, la Bauhaus in Germania influenzò una vasta serie di discipline come l'architettura, l'arte e il design industriale. I fondatori diventarono successivamente la base del design moderno come lo conosciamo oggi. Questo non vuol dire che l’architettura del XXI secolo non abbia avuto qualche influenza dalla Bauhaus. In realtà, le nuove costruzioni conservano ancora elementi che mettono in risalto lo stile originale della scuola.

Anche se l'architettura della Bauhaus fu originariamente ideata per soddisfare la crisi degli alloggi, molti dei principi di Walter Gropius, il massimo esponente della scuola, continuano ad essere utilizzati nel design contemporaneo. Quando si pensa all'architettura in stile Bauhaus vengono in mente strutture minimaliste e moderne. Oggi abbiamo collezionato delle case in grado di rendere più chiaro questo modo di progettare.