Scopi nuovi per oggetti vecchi

Sta prendendo sempre più piede la moda vintage. I locali più cool sono quelli che riutilizzano oggetti dandogli un altro scopo: a Budapest c'è un bar nel quale vecchie vasche da bagno sono utilizzate come divani e le Mini Cooper sono state tagliate a metà trasformandole in comode sedute. Ormai tutto si può riutilizzare in milioni di modi diversi, ecco allora che lo scolapasta anni '70 della nonna diventa il vaso per le piante in casa nostra, mentre le bottiglie verdi del vino saranno degli ottimi portacandele. Inoltre, in molti casi, il riciclo è anche un ottimo modo per risparmiare: prendete gli Europallet per esempio, lo sapevate che possono essere un'ottima base per un letto?