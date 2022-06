Prima & Dopo: da officina meccanica a moderno loft

Il volto della Londra residenziale è in costante cambiamento: ci troviamo davanti ad una delle più grandi città d'Europa che cresce e che ogni giorno accoglie nuove persone che si trasferiscono per lavoro o per altro, nonostante i prezzi degli immobili siano notoriamente molto alti. A causa di questo problema di sovraffollamento, ormai ogni spazio sfitto può diventare una potenziale casa, anche una piccola officina meccanica, proprio come quella protagonista del nostro Prima&Dopo di oggi.

Ci troviamo all'interno di un piccolo complesso industriale a nord-ovest di Londra, questa zona è stata letteralmente presa d'assalto da compratori pronti a tutto pur di dare una sistemata a ciò che si mostra ancora fatiscente per rivenderlo ad un prezzo ovviamente maggiorato. Così è stato anche per una piccola officina meccanica che si è vista trasformare in una moderna abitazione open space dotata di tre camere da letto e di tutti i comfort necessari per una vita all'insegna del lusso.