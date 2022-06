Mobili ad angolo per ogni stanza della casa

I mobili ad angolo sono gli alleati perfetti per risparmiare spazio in casa. Sono tra i mobili più funzionali e pratici, in quanto ci permettono di sfruttare tutti centimetri disponibili, anche dove le pareti si incontrano. Provate un po' a fare un breve calcolo e a pensare alla quantità di spazio sprecato in questi angoli: la conclusione è che avete perso molti mq. La domanda allora è: come possiamo approfittare al massimo di queste zone anguste? Il fenomeno degli angoli vuoti non è infatti isolato, colpisce tutti gli ambienti della casa, dalla camera da letto alla cucina, dal bagno allo studio.

Ecco perché oggi ad homify abbiamo deciso di rispolverare un ever green dell'arredo d'interni, trovando il posto giusto per loro in ogni stanza della casa . Mobili ad angolo, armadi e scaffali angolari sono infatti stati grandemente apprezzati nel corso degli anni, e non a torto.