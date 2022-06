homify 360°: 6 piccoli appartamenti in un edificio ristrutturato a Milano

Per la nostra rubrica homify 360° abbiamo deciso di mostrarvi un progetto molto articolato che ha riguardato la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio storico a Milano, nei pressi di Via Sarpi. L'edificio è stato trasformato in una residenza che si compone di 3 piani, un seminterrato, un tetto abitabile e un cortile. Dietro a questo lavoro si nasconde però un'idea di collaborazione particolare: Humusstudio, responsabile di tutto il progetto, ha coinvolto altri studi di architettura con diversi background e percorsi professionali, per riuscire a creare infine degli interni dallo stile unico e diversificato. L'edificio ospita 6 appartamenti dalle dimensioni simili che hanno visto all'opera per l'appunto Humusstudio, Tomo Architects, 02ARCH, Giovanni Cagnato e April Studio. Il progetto ha inglobato concept molto eterogenei per gli interni che riflettono non solo gusti, ma anche esigenze diverse. Il risultato finale? Appartamenti indipendenti, dagli stili sicuramente molto singolari, ma accomunati dall'attenzione al dettaglio e dal costo di costruzione che è stato lo stesso per ciascuna abitazione.