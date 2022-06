La casa sulla spiaggia

Sole, mare, caldo ci siamo. Tutto è quasi pronto per la stagione estiva 2014: le temperature ci sono, i mondiali iniziano tra poco e qualcuno ha già iniziato a pronosticare quali saranno i tormentoni dell'estate. Per le ferie dobbiamo aspettare ancora un po', però possiamo continuare a sentirci in villeggiatura guardando qualche progetto di case al mare. Quello di oggi riguarda il lavoro dello Studio Guerra in villa sulla spiaggia del litorale laziale, vicino ad Anzio. Una casa dai colori mediterranei che ricordano la Grecia e la Puglia, azzurro e bianco si alternano in tutti gli spazi, creando un'atmosfera rilassata e di grande impatto.