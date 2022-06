Il progetto per la nuova sede di Google

Google non smette mai di sorprenderci, ma questa volta non c'entra l'ennesimo servizio rivoluzionario di Mountain View, bensì la sua nuova sede. Gli uffici di lavoro di Google presenti in tutto il mondo hanno sempre qualcosa di caratteristico, sia per gli esterni che per l'interior design, oltre ad essere tecnologicamente avanzati. Per questo motivo, la nuova sede non poteva disattendere le attese. Google, pochi giorni fa, ha consegnato il nuovo progetto al Comune di Mountain View, una piccola città della Silicon Valley, in California.

Il progetto è nato dalle menti di Bjarke Ingels dello studio danese di architettura BIG e da Thomas Heatherwick dello Heatherwick Studio. L'idea alla base del progetto è quella di creare un quartiere autonomo, costruendolo da zero. Flessibilità e sostenibilità per un'architettura d'impatto, sono questi i punti chiave sviluppati dagli architetti per una vera e propria comunità che vivrà in armonia con l'habitat naturale circostante. Il nuovo quartier generale coinvolge quattro aree già parzialmente di proprietà di Google nel comune di Mountain View. Google stima di poter finire i lavori della prima area entro gli inizi del 2020.