Home staging: valorizzare casa senza spendere un patrimonio

Negli Usa viene definito anche Happy business , e per più di una buona ragione. Le piccole gioie dell'home staging si esprimono infatti non solo in un risparmio materiale di tempo e di denaro, ma anche di energie psicologiche. La facilità con cui un appartamento o una casa vengono venduti si traduce infatti nell'evitare estenuanti attese e trattative per la vendita, come lo stress di non riuscire a far combaciare le esigenze di estetica e funzionalità domestica con il proprio portafogli. Qui vediamo come semplicemente rivestendo il divano di un tessuto vivace e affiancandolo a mobili moderni e leggeri si sia ottenuta una vera e propria metamorfosi: il brutto anatroccolo si è trasformato in cigno, ma si tratta esattamente della stessa stanza di prima!