Come svecchiare casa con pochi euro e un po' di buon senso

Le idee per svecchiare la casa e rinnovare gli ambienti a basso costo, se non addirittura a costo zero, come abbiamo visto in questo Libro delle Idee, sono davvero un'infinità. Le ragioni per cercare di rinnovare casa a costo zero o quasi, possono essere non solo quelle legate al risparmio da un punto di vista economico, ma anche la mancanza di tempo per affrontare un lavoro organico di per rinnovare casa, oppure semplicemente la voglia di cambiare organizzazione senza intervenire in maniera drastica. Perché, semplicemente, si possono amare i mobili della propria casa e allo stesso tempo desiderare di vederli posizionati in maniera diversa. Ruotare la posizione di tavoli e divani, di sedie e poltrone è un modo per trasformare una stanza senza spendere niente. In questo modo è possibile rinnovare casa a costo zero. Ma anche semplicemente rinnovare i vecchi complementi di arredo della casa, magari scoprendo come rinnovare quei mobili anni 70 che tanto ci piacciono, ma hanno veramente necessità di essere svecchiati. Per chi, quindi, ha idee e non vuole affidarsi a un architetto, non resta che lasciare libero spazio alla fantasia. Specialmente in una casa piccola, quindi, perché non provare a far interagire i mobili in modi diversi, a spostarli in posizioni inaspettate, permettendosi di rompere gli schemi? Per farlo non serve aggiungere una libreria o un controsoffitto, ma tanta fantasia e la pazienza di esplorare le opportunità di combinazioni che i complementi di arredo offrono.