8 Semplici Mosse per Arredare un Moderno Appartamento con il Bianco

Naturalmente, una delle cose principali di cui prendere consapevolezza quando si sceglie per il nostro appartamento una matrice di colori incentrata sul bianco è accettare che in alcuni momenti possiamo deviare dal nostro piano originale. In questa casa il bianco è una specie di base o tela per l' intera abitazione, che viene poi rafforzata con altri toni, sfumature e motivi.

Nel bagno la combinazione di colori è più spostata verso il grigio che verso il bianco, e tuttavia resta ancora perfettamente coordinata e capace di infondere un senso di splendida serenità.

