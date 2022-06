Da render 3D a realtà: un progetto di ristrutturazione d'interni a Cagliari

Voglia di ristrutturare casa? Bene! Dopo aver consultato il nostro architetto di fiducia e aver espresso quelle che erano le nostre idee a riguardo, potremmo avvertire un senso d'impotenza. Per quanto sia fervida la nostra immaginazione, è difficile avere in mente l'immagine esatta di quello che sarà il risultato finale dell'intervento e comunicarla al nostro partner ad esempio. In questo caso, ci viene in aiuto la tecnologia: i render 3D sono all'ordine del giorno per quanto riguarda la progettazione ex-novo o la ristrutturazione di una casa. L'architetto è in grado di far visualizzare lo spazio in 3 dimensioni e spesso queste realizzazioni a computer sono così reali da conferire alla clientela già un'immagine fedele di quello che sarà il progetto, ancor prima di iniziare i lavori di demolizione.

Il progetto che vi stiamo per presentare si trova a Cagliari ed è stato ideato dallo Studio Tramas per una giovane coppia che desiderava avere uno spazio per le vacanze o per semplici fine settimana di relax. I progettisti, con l'aiuto di render 3D, sono riusciti a fornire alla propria clientela un'idea molto dettagliata della ristrutturazione che di lì a poco avrebbero creato la loro residenza tanto agognata.