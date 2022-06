Appartamenti piccoli per coppie giovani

La prima esperienza di convivenza si ha, normalmente, tra i 25 e i 30 anni e a quest'età è normale volere una casa più allegra e dal tocco sicuramente giovanile, proprio come noi. Questo primo appartamento progettato da Maria Jose Energici P. non è destinato a una coppia, ma rappresenta a pieno ciò che vogliamo raccontare in questo Libro delle Idee. Ci troviamo a Barceloneta, quartiere di Barcellona, l'appartamento è una piccola casa vacanze i cui spazi sono stati resi ampi in modo da dare ad ogni ambiente una certa intimità. È importante che, anche se vivrete sotto lo stesso tetto del vostro partner, possiate ugualmente ritagliare il vostro spazio qualora vogliate passare del tempo in compagnia di voi stessi o vogliate fare qualcosa di differente rispetto al vostro compagno.