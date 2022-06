Intervista a Radice In Movimento

Giovanni Angelozzi è l'anima, la mente, ma soprattutto la mano di Radice In Movimento. In fondo, oggetti del genere possono nascere solo attraverso storie particolari fatte di coincidenze create dal fato. Ed è così che in un luogo paradisiaco come le Maldive, a Giovanni Angelozzi viene in mente un'idea geniale che ha cambiato la sua vita e che ha dato a noi oggi l'opportunità di parlare e osservare i suoi straordinari lavori. Una passeggiata come tante, su quelle spiagge dalla sabbia che sembra borotalco, si è rivelata decisiva per incominciare a pensare di lavorare i pezzi di legno trascinati sulla spiaggia dopo burrasche, tempeste e mareggiate. Giovanni, subacqueo di professione, ha così cambiato il suo modo di entrare in contatto con la natura iniziando a modellare questi legni di mangrovia, di ibiscus e di altre specie diffuse su queste isole. Le radici diventano sculture della natura, vere manifestazioni della grandiosità che ci circonda. Curate e affinate ad arte, questi pezzi lignei dalla storia sconosciuta si trasformano in opere di interior design uniche.

Radice In Movimento diventa quindi un'attività che racchiude in sé tutto lo spirito di un artigianato che sa pensare e creare oggetti dal sapore eccezionale ed atipico; un'estetica impossibile da replicare per macchine, computer e automi. Nell'artigianato sarà sempre la maestria a fare la differenza, o almeno è quello che noi di Homify speriamo.

Abbiamo avuto modo di avere una breve intervista con Giovanni Angelozzi per capire ancora di più sul suo lavoro e sulle sensazioni ed emozioni che solo l'artigianato può dare.