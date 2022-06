Le 5 cose che forse non avete pensato per arredare la camera da letto

Passiamo ad un altro elemento che potrebbe sembrare essere legato più al fascino e al romanticismo, ma che in realtà possiede indubbi vantaggi a livello pratico. Il baldacchino oltre ad essere uno dei classici più antichi e sofisticati dell’arredo della camera da letto è infatti anche molto comodo, sopratutto in estate. Specialmente chi vive in zone particolarmente umide lo sa bene: anche se tutte le finestre della casa sono protette da zanzariere, i fastidiosi insetti troveranno comunque il modo di intrufolarsi. Se dunque le metrature ce lo permettono e i soffitti della nostra camera da letto non sono troppo bassi, non esitiamo a pensare di installare un bel baldacchino come quello nella foto. Utilissimo d’estate, ricercato ma intimo sempre, qui lo vediamo accompagnarsi a una leggera struttura in ferro battuto, in perfetta sintonia con la morbidezza del tessuto delle cortine.