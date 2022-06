Prima e Dopo: Bagni Anni '70 Finalmente Ristrutturati

Come ormai appare chiaro, il rivestimento è una caratteristica che incide molto sulla qualità di uno spazio. In particolare, quando si tratta del bagno, risulta ancor più condizionante, dato che in questo tipo di ambienti i rivestimenti sono più invasivi a livello estetico e visivo, rispetto ad altri. Non si può rivestire un bagno esclusivamente in intonaco, le piastrelle sono essenziali, per motivi igienici e per regolare il comportamento delle pareti in relazione all'umidità. In questo caso la ristrutturazione si è basata sull'uso del colore, sostituendo delle insignificanti piastrelle piccole e quadrate con un'elegante alternanza di colori pastello. Un risultato in perfetto stile francese, molto sofisticato!