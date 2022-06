Come nascondere una colonna in casa?

Spesso capita di dover fare i conti con una colonna portante situata proprio in mezzo alla stanza o in una posizione troppo visibile: come camuffarla o per lo meno renderla meno visibile? Scopriamolo insieme in questo Libro delle Idee con le proposte dei nostri esperti: 5 soluzioni che ci mostrano altrettante possibilità per nascondere una colonna o, ancor meglio, sfruttarla in modo razionale. Perché in alcuni casi la colonna può rivelarsi anche una preziosa risorsa. Scorriamo le immagini e lasciamoci ispirare!