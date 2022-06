7 cose a cui pensare per avere un soggiorno perfetto

Un must di tutti i tempi, accogliente e rigenerante, attorno cui riunirsi e stringersi o semplicemente da vivere come elemento romantico che promuove la giusta atmosfera. Il caminetto, inteso sia nella più classica accezione che in quella più moderna, può proporsi all'interno del soggiorno come fulcro della convivialità: prendetelo in considerazione al momento della progettazione degli spazi o introducetelo a posteriori per completare l'area.