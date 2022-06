7 soluzioni d'arredo per conservare la legna in salotto

In questo periodo dell'anno, non c'è dubbio sul fatto che il fuoco sia protagonista in casa! È ciò che infatti rende l'ambiente più accogliente e conseguentemente più caldo, grazie al calore emesso da camino o stufe.

Nel libro delle idee di oggi, scoprirete allora come risolvere lo stoccaggio della legna in maniera creativa e adatta per ogni tipo di soggiorno. Ecco 7 opzioni fantastiche da impiegare subito per un'atmosfera ospitale e curata.