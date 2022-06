Una Trasformazione Minimal Chic di 97 mq a Bologna

Il cambiamento è un processo naturale, talvolta necessario, che la vita spesso ci impone per affrontare meglio gli eventi. Questo processo può essere graduale o immediato, e riguarda tanto la persona quanto l’ambiente in cui vive, primo fra tutti la propria casa. La maggior parte delle volte, infatti, un’accurata ristrutturazione rappresenta la scelta più razionale per fare del proprio nido il luogo ideale in cui vivere la propria quotidianità. Il segreto sta nell’affrontare qualsiasi genere di intervento con raziocinio e consapevolezza, analizzando bene le proprie esigenze e i propri desideri. Naturalmente, per trasformare tutto questo in realtà bisogna rivolgersi ad un professionista esperto e qualificato, che sappia consigliare e proporre le soluzioni più adatte al proprio stile personale.

Oggi vi presentiamo un progetto dal carattere molto interessante, che ha visto la trasformazione di un comune appartamento di Calcara di Valsamoggia in provincia di Bologna. Ad aver regalato una seconda vita alla casa è stato l’architetto Pasquale Senese, collaboratore di Facile Ristrutturare, un’ambiziosa impresa di ristrutturazioni con sedi in tutta Italia.