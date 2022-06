10 modi per rendere la tua piccola cucina più confortevole

Progettare una cucina è sempre una bella sfida per gli interior designer. Le cucine tendono a occupare molto spazio, essendo caratterizzate da numerosi complementi, tra cui il frigorifero, il forno, la lavastoviglie e gli armadi per riporre cibo e utensili. Quindi, quando si ha a disposizione uno spazio particolarmente limitato, la progettazione non è affatto semplice.

Ci sono, tuttavia, una serie di accorgimenti che vi aiuteranno a organizzare la vostra cucina in modo che, pur disponendo di uno spazio molto ridotto, non dovrete rinunciare a nessuna comodità. Ecco di seguito 10 consigli per rendere più confortevole e funzionale la vostra piccola cucina! Vi dimostreremo che è possibile avere una cucina pratica e alla moda con poco spazio a disposizione. Guardate con attenzione le soluzioni che gli esperti di homify hanno creato per voi!