Idee per progettare una casa tutta in bianco

Progettare la casa dei nostri sogni non è mai un'impresa facile, anzi. Quando ci sembra di aver trovato la giusta soluzione per noi arriva sempre qualcosa che ci fa cambiare idea: la foto su una rivista d'arredamento, gli stralci di una conversazione di qualcuno che ha appena deciso di mettere su casa, un amico che ci passa il video Youtube sulle ultime novità in fatto di isolamento termico..

Nel mare delle mille opzioni con cui siamo letteralmente bombardati, qualche punto fermo bisogna però pure averlo. Oltre naturalmente al budget, due cose sono abbastanza semplici da individuare come sicuramente adatte alla nostra situazione: lo stile e i colori.

Se allora, come per moltissimi dei nostri lettori, tra i vostri pallini c'è l'arredo total white, oggi siete arrivati proprio nel posto che fa per voi: vi presentiamo il progetto di una casa singola tutto realizzato in bianco, in un'unione perfetta di semplicità e pura bellezza.