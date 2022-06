9 Idee per Rivestimenti in Pietra per Rendere Speciale l'Ingresso di Casa

All' ingresso della tua casa una vernice strutturata o una resina, un rivestimento in pietra, in legno o in qualsiasi materiale che lo renda diverso, è sicuramente appropriato e opportuno per dare importanza a questa parte della casa. La pietra sulla facciata, in particolare in prossimità dell’ ingresso, trasmette la sensazione che si sta entrando in un luogo speciale, ed è un tipo di finitura naturale che si può realizzare in colori e toni anche molto differenti, tra i quali vi sarà sicuramente quello che si adatta meglio al tuo stile.

L’ asperità della pietra è dovuta alla sua naturale trama superficiale, ma a volte questo materiale viene lavorato fino ad avere una superficie quasi liscia, eliminando quasi totalmente il suo tratto grezzo. In questo libro delle idee vogliamo passare in rassegna un pò di rivestimenti in pietra per l’ entrata di casa, e ne abbiamo selezionati alcuni che ci hanno convinto sia per il colore che per la texture, giusto per fornirti degli ottimi esempi da cui potrai trarre ispirazione quando vorrai rinnovare l’ ingresso della tua abitazione.