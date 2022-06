Arriva la primavera: ecco come arredare casa con i tessuti

Terminiamo con una piccola chicca sempre per i cuscini, anche se non riguarda direttamente i tessuti: i bottoni in madre perla per le federe, in cotone o lino, sono un'idea particolare per arredare sicuramente con un tocco di originalità alla vostra camera da letto, e non solo. Il divano in soggiorno, la poltroncina nello studio o il vano seduta sotto la finestra in sala da pranzo: a voi la scelta!

Se siete in cerca di alte idee, non solo per arredare gli interni ma anche gli esterni della vostra casa in Primavera, date uno sguardo a questo articolo:

-Idee di design per il giardino

Buona ispirazione!